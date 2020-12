Grație unui proiect finanțat de UE, municipiile Orhei, Soroca și Iași își vor consolida eforturile pentru modernizarea și sporirea calității sistemului educațional non-formal

11:15

Proiectul de lege elaborat de un grup de deputați din fracțiunea PSRM, care prevede acordarea statutului de limbă de comunicare interetnică limbii ruse și folosirea acesteia pe teritoriul Republicii Moldova la același nivel cu limba română, este criticat în termeni duri de experții Centrului Național Anticorupție. Potrivit expertizei CNA, citată de anticorupție.md, proiectul de lege ...