DOM-2 se închide pentru totdeauna. „Ultimul episod de două ore al emisiunii va fi difuzat înainte de Anul Nou pe 30 decembrie”

12:00

FIFA a făcut publice rezultatele voturilor pentru trofeul The Best FIFA Football Awards. Antrenorul și căpitanul naționalei Moldovei de fotbal au votat pentru el Robert Lewandowski care a câștigat titlul de cel mai bun jucător în acest an. Articolul The Best FIFA Football Awards. Pe cine au votat antrenorul și căpitanul naționalei Moldovei de fotbal apare prima dată în #diez.