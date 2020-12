Un ziar în fiecare seară: ecopresa.md

19:20

S-au împlinit zece zile de când fermierii nemulțumiți de ajutoarele mici de la stat într-un an secetos și-au adus tractoarele în centrul Chișinăului, mai întâi în fața guvernului, acum în fața parlamentului. Dar protestul lor a oferit tribună și altor grupuri nemulțumite de politicile guvernului Chicu și noii majorități parlamentare. Sprijiniți de politicieni de opoziție, fermierii protestează, cu pauze, încă de astă vară, cerând subvenții mai mari pentru pierderile cauzate de secetă sau micșorări de taxe. Revendicări asemănătoare, în domeniile proprii, ar avea și sectorul Horeca, dar și transportatorii... Adunați cu toții în spatele tractoarelor de pe treptele din fața parlamentului, protestatarii au cerut și alegeri parlamentare anticipate. Această revendicare răsună tot mai puternic după ce deputații socialiști, cei ai grupului Șor și mai mulți transfugi au votat miercuri noaptea bugetare pentru 2021 care ar face prea puțin pentru a combate criza din economie cauzată de COVID-19.Lideri ai fermierilor protestatari au decis să ia pauză până marți, când ar urma să revină din nou în piață. Ei cer ca guvernanții să găsească un miliard de lei pentru compensarea culturilor de primăvară, porumb și floarea soarelui, grav afectate de secetă, și califică ajutoarele promise drept derizorii. Demnitarii le-au explicat că și așa în acest an le-au fost oferite subvenții consistente, de peste 1,3 miliarde de lei. Pentru anul viitor deputații socialiști au spus că se vor găsi bani de pe contul renunțării la achitarea datoriei de stat generate de jaful bancar, lege care a fost abrogată de noua coaliție de conjunctură PSRM-formațiunea lui Șor – plus deputații transfugi din rândurile democraților.Fermierii au reușit, prin protestele lor, să determine guvernații să renunțe la majorarea TVA pentru produsele agricole de la 8% la 12%, decizie care a și fost adjudecată de diferite forțe politice.Și astăzi, unii demonstranți au cerut dizolvarea parlamentului, declanșarea alegerilor anticipate, precum și demisia ministrului agriculturii Ion Perju. Unul dintre liderii fermierilor, Vasile Mârzenco, afirmă că cerințele politice au apărut în urma atitudinii arogante a autorităților, respingând ideea că cei care au ieșit în piață ar fi mânați pe la spate de partidele de opoziție.„Nu ele apar așa fără ca... Ele-s în noi și nu le poți ținea să le înăbuși chiar cerințele acestea. Când vezi tratamentul acesta față de oameni și noi spunem că ei sunt ticăloși și fără simț. Asta ce e politică? Ce el e om [Dodon] să mă reprezinte pe mine, ca cetățean?”Aflat la finele mandatului de președinte, Igor Dodon i-a acuzat pe președinta aleasă Maia Sandu și pe liderul Platformei DA Andrei Năstase că ar conduce din umbră protestele fermierilor. Mai mult, le-a spus producătorilor agricoli că vor regreta peste câteva luni guvernarea socialistă.Astăzi, la mitingul de la parlament au ajuns și reprezentanți ai transportatorilor și al sectorului HoReCa (sau hoteluri, restaurante, cafenele). Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a vorbit în fața fermierilor, spunând că transportatorii se alătură mișcării protestatare, după ce vor respecta toate formalitățile. Alexa a mai spus că transportatorii cer returnarea accizului la produsele petroliere și scutirea de impozitul rutier pe perioada pandemiei. Și el s-a referit la ultimele decizii din parlament, acuzând deputații care au votat că ar fi pus în prim-plan interesele personale sau de grup, nu interesele cetățenilor.„Cum v-au au auzit guvernanții noi cu toții am auzit. Iată ei ne-au spus că legile acestea au fost adoptate pentru popor. Vă imaginați acei care au furat miliardul au votat pentru legea despre anularea legii miliardului. Iată pentru popor cum au făcut ei, de parcă pentru noi se schimbă mult situația dacă noi miliardul acesta îl întoarcem prin impozite sau că euro de la 20 de lei va fi 30 de lei. Iată cum încearcă ei să ne tumănească. Și-ați mai văzut nu demult cum cei care au luat kulioace de la Plahotniuc și cei care au fost slugile lui Plahotniuc au adoptat așa-numita lege a lustrației ca să scape țara de Plahotniuc. Voi cu toții ați simțit cât de bine și cât de repede ați scăpat de Plahotniuc! Au început să vă ardă mașinile, asta e alt semn că ați scăpat de Plahotniuc”.Vineri în zori, unul dintre liderii protestatarilor, Mihai Bobicov de la Căușeni, s-a trezit cu două automobile incendiate, unul al său și altul al fiului. El a legat acest incident cu participarea din ultimele zile la protestele de la Chișinău. Atât Bobicov, cât alți protestatari au calificat gestul drept o intimidare. „Poate poliția va găsi făptașul, dar nu și comanditarul. Noi nu vom ceda”, a declarat el. Mai mulți colegi protestatari au promis să-l ajute cu bani.Pentru a calma spiritele, vicepreședintele parlamentului și vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari le-a spus protestatarilor că socialiștii i-au mințit, dar, potrivit lui, tocmai asta ar urmări – să provoace incidente cu forțele de ordine și a le pune în cârcă opoziției. Slusari le-a promis să pună presiune pe colegii lui din legislativ.„Suntem duși de nas”, au reacționat unii protestatarii.