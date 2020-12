Guvernatorul BNM, despre acționarii bulgari ai Moldindconbank: sunt investitori de încredere

16:00

Compania avia Aeroflot va lansa zboruri charter de la Chișinău la Moscova pe 25 decembrie. Acest lucru a fost anunțat de Ambasada Rusiei în Moldova. Zborurile vor fi efectuate de la aeroportul Chișinău către aeroportul Sheremetyevo de două ori pe săptămână (vineri și duminică, zbor SU 1845, decolare la 01:35 și aterizare la 05:35 ora […]