COVID-19: În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1441 de cazuri noi

Data atelierului informativ on-line privind procedura de aplicare: 15 ianuarie 2021, ora 15.00 pe platforma Zoom. Pentru participare expediați numele participantului și denumirea organizației la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 11 ianuarie 2021 pentru a primi invitație și acces la eveniment. Proiectul USAID Agricultură Performantă în Moldova acordă granturi pentru inițierea parteneriatelor pentru dezvoltarea forței de muncă în sectorul agricol de înaltă valoare.