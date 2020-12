În Centrul Moldexpo au fost pregătite încă 200 de locuri pentru tratamentul pacienților cu COVID-19

11:10

Ex-ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Igor Şarov, este noul rector al Universității de Stat din Moldova (USM), conform rezultatelor turului doi al alegerilor, desfășurat pe 16 decembrie. Turul doi al concursului s-a desfășurat între Igor Șarov, ex-ministrul Educaţiei, şi Florentin Paladi, decanul Facultății de Fizică și Inginerie din cadrul USM. Şarov a devenit învingător, în […]