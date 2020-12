UE ar putea reveni la formatul cu 28 de membri: „Ne-ar primi înapoi cu brațele deschise”

11:10

Mihail Bobicov, agricultorul de la Căușeni, căruia i-au fost incendiate automobilele în această noapte, a declarat pentru Jurnal că nu are dușmani și nu a fost intimidat anterior. A ieșit la protest deoarece are 50 de ha de pământ pe care le lucrează împreună cu fiul său. Circa 35 de ha de pământ, semănate cu