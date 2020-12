Familia regală a României, implicată într-un scandal public. Prințul Paul este căutat de polițiști pentru trafic de influență

13:10

Mihail Bobicov, agricultorul a cărui mașini au fost incendiate în noaptea zilei de 17 decembrie afirmă că știe cine este făptașul. Totuși, recunoaște că nu are dovezi în acest sens. Bărbatul a povestit pentru „Democrația Acasă" cum ar fi decurs lucrurile. „Am auzit zgomot, am ieșit afară și am văzut că deja erau stinse mașinile.