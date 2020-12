Cuba propune Washingtonului un dialog, fără să renunţe la socialism

06:30

Tamaia este o planta originara din Africa Tropicala si Arabia, folosita din cele mai vechi timpuri si in scop terapeutic. In scop medicinal se utilizeaza rasina gumanta aromatica extrasa din tulpina arbustului (gumirezina). Considerata inca din cele mai vechi timpuri un dar regesc, tamaia are o mare putere de vindecare. Fumul si bobitele de tamaie tamaduiesc bolile ...