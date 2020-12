Dodon o sfătuiește pe Sandu să nu blameze polițiștii: „Peste câteva luni ei o să trebuiască să vă apere de protestatari”

20:30

Violența asupra medicilor și a lucrătorilor medicali aflați în exercițiul funcțiunii va fi sancționată. Parlamentul a aprobat în lectura finală un proiect de modificare și completare a Codului penal și Codului contravențional. Potrivit proiectului, ultragierea medicilor sau lucrătorilor medicali, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale ale acestora în exerciţiul funcţiunii, va fi […]