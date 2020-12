Cumpără cadouri de Crăciun, fără a ieși din casă, pe Totul.online

15:45

Zborurile internaționale au scăzut cu 72 % în primele 10 luni ale anului 2020 din cauza restricțiilor de călătorie, a încrederii scăzute din partea consumatorilor, dar și a luptei globale pentru a menține sub control virusul COVID-19. Toți acești factori au contribuit la înregistrarea celui mai prost an din istoria turismului. Articolul (grafic) 2020 – cel mai prost an din istoria turismului. Zborurile internaționale au scăzut cu peste 70 % apare prima dată în #diez.