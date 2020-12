Regele Suediei recunoaște că modelul suedez a eșuat în fața pandemiei de coronavirus

„Cred că am eșuat. Avem foarte mulți morți și asta este groaznic”, a spus regele Carl XVI Gustaf, potrivit BBC. Regele a făcut remarca în cadrul unei emisiuni tv de final de an. În Suedia, țară criticată pentru abordarea bazată pe recomandări în loc de restricții impuse, s-au înregistrat aproape 350.000 de cazuri de coronavirus și peste 7.800 de morți. „Poporul suedez a suferit enorm în aceste condiții dificile. Gândiți-vă numai la familiile care nu au putut să-și ia rămas bun de la rudele lor c...

