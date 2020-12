Viorel Morari: „Procuratura Generală pregătește clasarea dosarului laundromatului rusesc”

Potrivit acestuia, solicitarea care a fost trimisă către profesori reprezintă partea teroretică a investigării de spălare a banilor, sub aspectul infracțiunii predicat, iar ulterior răspunsul profesorilor va fi expediat către cunoștință procurorilor și aplicare în practică. Răspunsul departamentului Drept Penal al USM are 17 pagini. „Răspunsul este unul foarte bun din punct de vedere teroretic și a abordării problemei în esență, însă sub el procurorii vor să-și impună propria teorie. Aceasta nu...

