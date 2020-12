Bătrîncea, despre amenințările Maiei Sandu: Acest lucru nu-i face față și o chemăm la calm, liniște și la dialog

Maia Sandu continuă să se afle în campanie electorală, iar declarațiile prin care cere ca deputații care au votat legile bugetare să fie pedepsiți nu sunt demne de un președinte, mai ales al unei țări parlamentare. Declarația a fost făcută de deputatul PSRM Vlad Batrîncea la NTV Moldova.„E greu de comentat. Am avut senzația că Maia Sandu este un politician pragmatic. Există norme legale, constituționale, deputații își exercită mandatul din numele poporului și ei nu pot fi trași la răspundere pentru legi votate și decizii luate în Parlament. Acest lucru este o încălcare gravă juridică. Aceste amenințări sunt caracteristice unui candidat la funcția de președinte și nu a unui președinte ales într-o republică care este parlamentară”, a spus Batrîncea.În opinia deputatului, criticând legile bugetului, Maia Sandu arată că este împotriva majorării salariilor, a alocațiilor pentru agricultori și pensionarilor.„Acest lucru nu-i face față și o chemăm la calm, liniște și la dialog. Ce au făcut criminal deputații? Că au votat legile propuse de Guvern, cu majorări de salarii pentru medici, cu bani pentru agricultori, cu bani pentru pensionari?”, a întrebat deputatul.Socialistul susține că Sandu critică bugetul fără a face o analiză a documentului, asta deși este economist de profesie și are experiență de muncă atât în Guvern, cât și în instituțiile financiare internaționale.„Eu nu am văzut o analiză prezentată de Maia Sandu asupra bugetului. Sandu a activat în Ministerul Economiei în 2006, împreună cu domnul Dodon, în Guvernul condus de domnul Tarlev, doamna Greceanîi. Ea are pregătire economică, inclusiv la World Bank, la Washington, nu am văzut o analiză a acestui buget. Declarațiile sterile sunt bune pentru Radu Marian și alții, dar din partea doamnei președinte ne așteptăm la o analiză mai bună”, a spus Batrîncea.Deputatul PSRM a mai declarat că amenințările venite din partea Maiei Sandu și a colegilor săi nu sunt un lucru nou.„Nu ne impresionează și nu ne sperie astfel de declarații. Zilnic vedem acest lucru în Parlament”, a menționat socialistul.În opinia vicepreședintelui Parlamentului, Maia Sandu trebuie să dea dovadă de un comportament pragmatic, responsabil și civilizat, care să ofere exemplu și pentru deputații PAS din Parlament.

