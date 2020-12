Corneliu Furculiță, despre Bugetul – 2021: Este o reușită și rezultat foarte bun al Guvernului

21:00

Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat, anul viitor, cu 1160 de lei. Astfel, din 01 ianuarie 2021, această prestație va fi 9459 de lei. Deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, a declarat că aceste creșteri sunt prevăzute în Legea Bugetului Asigurărilor de Stat pentru anul viitor, votată în lectură finală de Parlament. • ”Noi am identificat aceste resurse pentru că înțelegem importanța familiei. Am promis și am realizat”, a spus Odnostalco. Legea Bugetului Asigurărilor de...