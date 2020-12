Corneliu Furculiță: Cu regret am văzut că protestele agricultorilor se politizează și mai mult

15:00

”Noi am identificat aceste resurse pentru că înțelegem importanța familiei. Am promis și am realizat”, a spus Odnostalco.Legea Bugetului Asigurărilor de Stat pentru anul viitor prevede și creșterea cu 100 de lei a indemnizației pentru îngrijirea copilului. Prestația lunară de 740 de lei va fi achitată până la vârsta de 2 ani.În 2021, va fi majorată cu 103 lei și indemnizația unică pentru copiii plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial și majorarea cu 1000 de lei a indemnizației unice la împlinirea vârstei de 18 ani pentru acești copii.