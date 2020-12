Aproape cinci decenii a fost profesor, iar acum trăiește la limita sărăciei. Un pedagog din Hâncești are nevoie de ajutor

16:30

Echipa Interact organizează un nou eveniment pentru tinerii activi și dornici de a-și continua studiile peste hotare. Evenimentul Passport to The Future, organizat anual, se va desfășura de data aceasta online, pe platforma Discord. Organizatorii încurajează elevii claselor a 12-a, și nu doar, să participe la o discuție interactivă cu tineri studenți moldoveni, aflați la