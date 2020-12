Guvernul american a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic semnifcativ, care e în derulare

19:40

În timp ce în fața parlamentului ambulanțele luau miercuri polițiști răniți în timpul protestului agricultorilor, în sala de dezbateri aveau loc – păstrând proporțiile – alte evoluții dramatice, din fericire fără urmări fizice. Într-o zi în care pe agendă se aflau aproape 60 de proiecte legislative, opoziția a adunat semnături pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului lui Ion Chicu, pe care îl consideră lipsit de credibilitate și chiar legitimitate.Pe lângă legile bugetare contestate de opoziție, socialiștii și aliații lor informali din „Pentru Moldova”, inclusiv formațiunea Șor, au de gând să adopte zilele astea, înainte de încheierea sesiunii parlamentare, un număr imens de alte acte normative ce au trezit nemulțumiri, cele mai mari fiind legate de reducerea vârstei de pensionare și revocarea legii „miliardului”.Acestea două sunt inițiative mai proaspete ale socialiștilor, votate azi în două lecturi de-o dată, ce s-au adăugat însă la o serie de alte acte adoptate în săptămânile ce au urmat înfrângerii lui Igor Dodon din prezidențiale, spre protestul vocal al opoziției care crede că, anticipând căderea guvernului și inevitabilitatea alegerilor parlamentare, guvernarea își pregătește terenul.În timp ce revenirea la o vârstă mai mică de pensionare – în cazul femeilor ar fi vorba de 57 de ani în loc de 63, iar a bărbaților - de 62 – este explicată de socialiști prin faptul că atunci când s-a adoptat reforma, s-a comis o mare nedreptate, în cazul celeilalte, Vlad Bătrâncea, un socialist marcant, a spus azi, pe fundalul protestelor din stradă:„Votăm anularea legii miliardului în două lecturi și banii care vor fi prin această metodă disponibilizați îi vom acorda fondului de subvenții în agricultură. Este vorba despre peste 600 de milioane de lei.”Oponenții socialiștilor nu au fost de acord însă nici azi să participe la ședință, iar Alexandru Slusari, șeful grupului de deputați din Platforma DA, el și vice-președinte de legislativ, a explicat la Europa Liberă din ce motiv anume formațiunea sa a părăsit sala imediat după depunerea moțiunii împotriva guvernului, la fel ca PAS, PDM și Pro Moldova:„Mai mult de jumătate din proiectele care sunt dezbătute sunt incluse cu încălcări grave ale legislației: fără avizul guvernului, înregistrate două săptămâni sau chiar cinci zile în urmă. Așa ceva nu a fost încă niciodată. Eu am numărat 50 de proiecte fără avizul guvernului.”Deocamdată, o explicație din partea guvernului pentru lipsa de avize de pe multe din legile votate azi nu am reușit să obținem, dar constituția obligă parlamentul să obțină aceste avize atunci când e vorba de cheltuieli în plus - iar cele două ar presupune neintrarea în buget a unor sume imense. Tocmai acesta este motivul din care atât Alexandru Slusari, cât și Mihai Popșoi, un alt vicespicher, dar din formațiunea PAS apropiată de viitoarea președintă, au prevestit viață scurtă proiectelor:„După mine, acest proiect (miliardul) este un paravan care să ascundă târgurile între Șor și Dodon – toată noaptea au mers târguri - și ieri, și azi, și cred că o să mai fie – s-a implicat și Plahotniuc acolo. Iar pentru a acoperi aceste târguri, ei vin cu aceste proiecte. Putem să ne așteptăm că cineva va contesta la CC aceste legi și nu va fi nici un efect juridic”, susține Slusari.„Guvernul Chicu, adică guvernul lor nu a dat aviz pentru că înțelege că legile sunt destructive, pentru că ei la guvern înțeleg care-s efectele. Dar ăștia din parlament eu cred că în sinea lor pe asta și mizează – că cineva o să conteste și ei o să rămână cu beneficiile politice, dar nu o să rămână cu costurile economice”, spune, la rândul lui, Mihai Popșoi.Între legile controversate promovate în aceste ședințe maraton dinaintea încheierii sesiunii parlamentare mai figurează una ce sporește circulația limbii ruse în actele oficiale, cea ce anulează restricțiile la difuzarea de programe ruse la televiziuni sau cea care dă puteri în plus autorităților din autonomia găgăuză. S-au mai votat astfel și legea care a lipsit-o de control asupra SIS pe președinta ce-l va substitui pe 24 decembrie pe Igor Dodon, iar în una din zilele viitoare – se vor vota și legile bugetare.În moțiunea inițiată azi de PAS și semnată de 34 de deputați, guvernului i se impută, însă, alte lucruri, mai ales incapacitatea de a gestiona criza sanitară și administrarea dezastruoasă a crizei economice, așa cum a spus Igor Grosu, șeful fracțiunii PAS azi, când a dat citire documentului în parlament:„În timp ce majoritatea țărilor europene și cele din regiune au întreprins măsuri fără precedent pentru a susține economia, prin subvenționare a veniturilor, salariilor populației și creditarea generoasă a întreprinderilor, guvernul din R. Moldova a acționat de parcă criza nici nu ar exista.”Moțiunea ar urma să fie examinată regulamentar săptămână viitoare, dar există și varianta să nu fie, dat fiind faptul că majoritarii pot lipsi ședința de cvorum, așa cum au făcut-o în alte rânduri. Că zilele guvernului Chicu sunt numărate nu prea există totuși îndoieli în acest moment nici în parlament, nici în mediul analiștilor, cei mai mulți crezând însă că socialiștii își vor retrage ei înșiși executivul, ca să-l scoată de sub lovitură în cazul unor parlamentare, pe fundalul unor greutăți uriașe ușor de anticipat în condițiile actualei crize sanitară și economică.