video | DA va ataca la CC noua lege a funcționării limbilor

„Noi am promis și am făcut". Deputații socialiști se laudă cu legile adoptate la ședința nocturnă din 16 decembrie. Deși au fost criticați dur de opoziția parlamentară pentru graba cu care au votat actele normative, deputații PSRM declară că ceea ce au decis este „pentru cetățeni". Mai mult, în cadrul unei conferințe de presă, parlamentarul …