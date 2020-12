Deputații din opoziție au depus o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu

12:50

Ruxanda Petco a venit pe lume după 10 ani de așteptări cu o diagnoza rară – ciroză hepatică. Pentru a rămâne în viață, ea are nevoie de un alt ficat, care îi va fi donat de finul părinţilor. Pentru operaţie familia are nevoie de 70 de mii de dolari, o sumă astronomică pentru părinții micuţei. […] Post-ul Riscă să nu-și sărbătorească aniversarea de un anișor. Micuța Ruxanda are nevoie de operație de transplant de ficat apare prima dată în CANAL 2.