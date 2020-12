NM Espresso: despre tractoarele care au asaltat parlamentul Moldovei, (ne)căderea guvernului Chicu și despre reducerea vârstei de pensionare

14:10

Un specialist din cadrul subdiviziunii de evidenţă şi incorporare militară a primăriei Lozova este bănuit că ar fi cerut şi primit 300 de euro de la mama unui tânăr pentru a-l ajuta să nu fie încorporat în serviciul militar. Potrivit denunţătoarei, funcţionarul i-ar fi promis că îi va elibera tânărului un certificat, în baza căruia va fi absolvit de […]