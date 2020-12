Bugetul 2021 adoptat în sesiunea nocturnă a Parlamentului

15:00

Sfârșitul anului 2020 în Republica Moldova aglomerează crize și conflicte în cascadă. Pandemia a luat proporții tot mai mari, zilnic se raportează circa 20 de decese (27 – ieri, 15 decembrie!) și peste o mie de persoane contaminate. Aproape 300 de bolnavi se află într-o stare extrem de gravă. Spitalele sunt arhipline, în secțiile de terapie intensivă nu mai sunt paturi libere, scrie presa, făcând referire la surse oficiale. Crește alarmant numărul medicilor infectați și al celor care pierd lupta cu virusul.În Chișinău, sirenele ambulanțelor sună în continuu, trăim într-o atmosferă de oraș, de țară sub asediu. În același timp, jurnalele de știri prezintă reportaje cu descinderi ale organelor de control prin discoteci și baruri de noapte, unde vezi tineri euforici care recunosc că nu știu nimic despre pandemie sau cred că se exagerează cu această temă. N-au auzit de restricții și de măsuri de protecție pe care sunt obligați să le respecte. Sunt fie ignari, fie apatici, fie cuprinși de un fel de isterie bezmetică, ceva în genul: fie ce-o fi, noi am venit să ne distrăm, lăsați-ne în pace!Avem destui oameni iresponsabili în Moldova cărora nu le pasă de pericolul indus de coronavirus, nu se gândesc că îi pot ușor molipsi pe alții, și nu vor în ruptul capului să renunțe la obiceiurile și inerțiile lor, dar această atitudine nu trebuie să ne mire, atâta timp cât indolența este propagată de la vârf.În ultimele zile actuala putere ține să demonstreze că vrea să se derobeze de orice răspundere. Dodon e principalul purtător al acestui mesaj. Zice că după 24 decembrie, când va intra oficial în funcție președinta Maia Sandu, doar ea va fi responsabilă de starea de lucruri din Moldova. O declarație cel puțin lipsită de logică – guvernarea rămâne tot în mâinile PSRM și ale aliaților lor. Modul în care au gestionat criza sanitară li se datorează în exclusivitate. Ca să nu mai vorbim de izolarea internațională a Republicii Moldova, de cedările unilaterale și de confluența de interese cu regimul separatist de la Tiraspol. Sunt domenii în care actuala putere „a muncit” din greu.Trădând aceeași frustrare post-electorală, Dodon declara zilele trecute că dacă el ar fi câștigat alegerile prezidențiale, Moldova ar fi beneficiat de vaccinul rusesc în regim de urgență. Adică ceva de genul: dacă nu m-ați votat, cu atât mai rău pentru voi, moldoveni!Evident că o asemenea judecată, arogantă, suficientă sieși, exclude întrebarea neliniștitoare: de ce nu m-au votat, de ce nu i-am putut convinge?... Dodon nu pare să aibă dileme de acest fel. Doar gândul la alegerile anticipate, spre care tot el speră să conducă PSRM-ul, îl făcea în cadrul aceleiași emisiuni să își asigure interlocutorii că partidul socialiștilor se va strădui să ușureze lupta moldovenilor cu pandemia. O va ușura, după ce tot guvernarea PSRM a transformat această luptă într-o glumă sinistră.Retorica țanțoșă a lui Dodon pe tema vaccinului rusesc pe care cică îl poate obține la preț mic sau chiar gratis este și ea iresponsabilă sau cel puțin imprudentă. Despre „Sputnik” – panaceul anti-Covid al lui Putin – s-au făcut multe comentarii critice în comunitatea medicală, iar interesul Moldovei este să obțină un vaccin sigur, verificat, omologat internațional, folosit în statele civilizate. Vaccinul anti-Covid pentru moldoveni nu poate fi obiectul unor campanii politice și ideologice al unui partid abonat la finanțări din Rusia. Sănătatea publică trebuie gestionată cu responsabilitate și cu respect pentru acest popor.Iar demersurile necesare să se facă, oportun, către Statele Unite, Uniunea Europeană și România, pentru a aduce în Moldova un medicament capabil să pună capăt coșmarului Covid-19.O inițiativă cu totul populistă și la fel de iresponsabilă este cea anunțata de Dodon privind micșorarea vârstei de pensionare la femei și la bărbați, și asta în situația când în Moldova scade dramatic numărul celor care muncesc și contribuie la fondul de pensii. Specialiștii în domeniu afirmă că este o decizie absolut iresponsabilă, una care pune în pericol întregul sistem. Dar ce contează, dacă un asemenea decret, pe care Dodon îl poate semna în ultimele sale ore de mandat, speră să-i mai aducă voturi din partea unei populații disperate și sărăcite?Același interes îngust de partid, camuflând – așa cum susțin experții economici – tendințe ce alimentează scheme de corupție, constatăm și în dezbaterea politicii bugetar-fiscale pe 2021. Opoziția, mereu chemată, somată, c-un zâmbet persiflator de premierul Chicu, „să fie responsabilă”, „să pună umărul” etc., a venit cu mai multe amendamente la proiectul guvernului, dar toate au fost respinse. Este strigător la cer cum două partide, acuzate de fraudă și finanțare ilegală – PSRM și partidul lui Shor (acesta din urmă principalul actor în furtul miliardului!) – își împart puținele resurse pe care le mai are Republica Moldova. Culmea lipsei de responsabilitate de partid și de stat este scandalul legat de contrabanda cu anabolizante, protejată, după toate aparențele, de misiunea diplomatică a Republicii Moldova de la Moscova, motiv pentru care a fost rechemat urgent din post ambasadorul Andrei Neguță – fidel ostaș al cauzei comuniste și socialiste încă de pe timpul lui Voronin și elogiat până nu de mult și de Dodon. Neguța a fost înlocuit la fel de rapid cu un alt exponent al PSRM, despre care unii observatori notează că ar avea misiunea să șteargă urmele afacerii murdare de la Moscova.De ce s-ar mai obosi executivul cu drama unor fermieri basarabeni, aduși în pragul falimentului, oameni care protestează în van, de mai mult de o săptămână, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde au venit cu tehnica lor agricolă, dacă actuala guvernare pro-moscovită de la Chișinău, după cum se vede, are alte priorități: să păstreze puterea, sursele de venit, să ascundă ilegalitățile în care sunt amestecați reprezentanții săi?Lista preocupărilor guvernamentale o întregește dorința socialiștilor să mute Ziua Europei de pe 9 mai pe 8 mai, pentru a defila într-un pas cu Kremlinul. Agenda ideologică mai presus de interesul național.Trist sfârșit de an pentru numeroase familii îndoliate și pentru Republica Moldova ca entitate pe harta lumii.