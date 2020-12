Deputatul PSRM Radu Mudreac a anunțat realocarea a aproape 900 mln lei pentru agricultori

09:00

“Eu cred că partenerii americani trebuie să fie interesați ca această transmitere a unui teren pentru ambasadă să fie legală. Legea din 2018, prin care a fost cedat terenul, a fost cu încălcarea Constituției. Eu nu am promulgat-o, am spus că trebuie să fie în proprietatea statului. Atunci eu am fost suspendat din funcția de Președinte și legea a fost semnată de Președintele Parlamentului. Comisia de la Veneția a spus că suspendarea Președintelui țării este anticonstituțională”, a explicat Igor Dodon.Amintim că la inițiativa deputaților PSRM, Stadionul Republican a fost întors în proprietatea statului. Deputații Blocului ACUM au contestat, însă, decizia parlamentului la Curtea Constituțională.