Victorie pentru Moldova! Luptătoarea Anastasia Nichita a obținut aurul la Cupa Mondială de la Belgrad

În ultimul an, cu toții am devenit mult mai familiarizați cu casele noastre și pe măsură ce petrecem mai mult timp în casă, mulți dintre noi am fost nevoiți să modificăm sau să readaptăm o parte dintre activitățile noaste anterioare, printre care se numără și sportul. Tocmai din acest motiv, în cele ce urmează, o să vă prezentăm ghidul pentru antrenamente acasă: How To Set Up & Get Going 2020. Articolul (foto) Ghid pentru antrenamente acasă: How To Set Up & Get Going. Cum vă puteți transforma spațiul într-o sală de sport improvizată apare prima dată în #diez.