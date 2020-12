Agricultor la Jurnal TV: Acest gest l-am făcut din disperare! Tractoarele sunt gajate și au fost luate pe credite”

La emisiunea au fost invitați mai mulți fermieri și agricultori pentru a dezbate subiectul și pentru a-și spune păsul. Gestul agricultorilor a fost făcut din disperare, spune unul dintre fermieri. „Acest gest l-am făcut din disperare. Noi agricultorii nu am fost auziți de Guvern, nu am fost chemați la masa de negocieri. Noi de pe 27 iulie am bătut la uși, dar n-am fost auziți. Am sperat până în ultimul moment, dar n-am fost auziți și am fost nevoiți să plecăm la Parlament.(...) Noi am venit cu m...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md