Octavian Armașu: „R. Moldova poate rămâne fără finanțare externă”(VIDEO)

20:40

Zeci de fermieri și-au reluat luni protestul în fața guvernului, unde-și țin parcate tractoarele de aproape o săptămână. Ei sunt nemulțumiți de mai multă vreme de mărimea și felul cum se acordă compensațiile pentru pierderile suferite din cauza vremii neprielnice. Dar, luni, protestatarii și-au concentrat atenția pe altceva: propunerea cabinetului Chicu ca Taxa pe Valoare Adăugată în agricultură să fie mărită, la anul, de la 8 la 12 procente. Guvernul a spus între timp că mărirea nu trebuie să se producă chiar de la începutul anului viitor și că poate fi amânată până la 1 iulie 2021. Dar fermierii au rămas la fel de furioși, atât pe guvern, cât și pe polițiștii care i-au împiedicat să pătrundă în clădirea executivului:– „Stimați colaboratori, noi pașnic protestăm de trei luni de zile. Ați văzut din partea noastră vreo încălcare...”– „Istoricul desfășurării protestelor dvs. pe care le-am avut noi în vara anului precedent ne-au demonstrat că dvs. blocați trasee... Înțelegeți?”– „Sunt sigur că în sufletul dvs. undeva vă doare și pe dvs. pentru situația noastră. Dar pe dânșii nu-i doare; dreptul la muncă nu-l avem, dreptul la sănătate nu-l avem, iar ei stau și se uită la noi ca la niște..., chipurile, noi scoatem țara din țâțâni. Ei au scos-o, ei ne-au adus aici!”– „Noi, angajații Poliției, nu intrăm în politică.” Vasile Mârzenco, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor: „Un om gospodar, care are grijă de familia lui, de copiii lui, mai întâi își încălzește casa, își alimentează copiii, îi îmbracă și pe urmă își face acareturi primprejurul casei, dar aceștia fac invers, știți. Fiindcă nevoile oamenilor simpli ei nu le iau în vedere, ei nu le cunosc, ei nu le simt, pur și simplu. Că am auzit un „deștept” aseară la o emisiune că se mira de tractoarele acestea scumpe care stau în piață, dar el nu știe că tractoarele acestea îs gajate, fermierii au luat credite de la bănci, dar subvenții au primit doar 25 la sută din costul tractorului.”Europa Liberă: Pe de altă parte, guvernul a decis să amâne cu jumătate de an majorarea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 8 la 12. Cum vedeți asta? Vasile Mârzenco: „Producătorii agricoli atunci încep vânzările și atunci se aplică aceste 12 la sută și efectul ei dezastruos asupra agricultorilor va începe de la 1 iulie. Asta-i una. Și a doua: eu nu văd care ar fi cauza că ei nu ar accepta pentru anul următor să rămână aceste 8 la sută taxa pe valoare adăugată, doar această majorare de TVA este în beneficiul importatorilor, companiilor mari importatoare de inputuri în agricultură, pentru industria de procesare, și nu pentru fermierii care și așa își vând producția lor acestor intermediari la prețuri derizorii.”Europa Liberă: Dle Mârzenco, și ce planuri aveți mai departe, când, unde și cum veți protesta? Vasile Mârzenco: „Astăzi ne vom adresa cu un apel din partea protestatarilor către fiecare deputat. Și astăzi continuăm protestul aici, peste o zi-două vom muta protestul în fața parlamentului.”Ștefan Roșca, din raionul Șefan Vodă: „Am venit aici să ne scoatem drepturile. Ei stau pe loc, nici de gând nu au să vorbească cu noi, să ne ajute, să vede că nu tare-tare li-i lor de agricultori, de țăranii de la sate care muncesc, nu prea mare nevoie au de noi.Europa Liberă: Am văzut câteva comentarii în care se spunea că, probabil, agricultorii nu o duc așa de rău, dacă au tehnică atât de bună și o arată în centrul capitalei. Dvs. ce le-ați răspunde?Ștefan Roșca: „Eu le-aș răspunde că: tehnica asta, da, îi bună, d-apoi tehnica tot șede în gaj, în bănci și noi acum nu putem să întoarcem nimic, iar ei în plus ne măresc și procentul la TVA – de la 8 la 12%. Unde, ce să mai facem? Toată tehnica șede în bănci, că noi lucrăm, dar ea nu-i a noastră, și casa șede în bancă, și agregatele, totul. În orice moment, noi putem să rămânem în drum.”Timofei Moraru, Sărătenii Vechi, Telenești.Europa Liberă: Ce creșteți? Timofei Moraru: „Ne ocupăm cu agricultura, cu culturile cerealiere, fructe, poamă, cu tot ce crește în Republica Moldova și ne ocupăm și noi.”Europa Liberă: Dl Timofei, ce v-a adus astăzi aici?Timofei Moraru: „Suntem în culmea disperării, pentru că a fost un foarte greu și stăm acum și ne gândim: cu ce să începem următorul an? Bani la cont nu avem, angajații trebuie să-i plătim, fiindcă au copii acasă, au probleme fiecare în familia lui. Și ei încep a pleca, noi rămânem fără angajați și păcat că ai noștri diriguitori ai statului nu vor să ne ajute. Iată acum vor să mărească taxa pe valoare adăugată. Eu înțeleg, când îi un an bun, noi nu suntem contra, dar acum vai de capul nostru, noi nu avem mijloace sau pentru grupa a doua de cereale...”Europa Liberă: Dl Timofei, pentru oamenii care ne ascultă și poate nu știu: ce înseamnă grupa a doua de cereale?Timofei Moraru: „Grupa a doua de cereale înseamnă porumbul și floarea-soarelui. Noi am semănat 270 de hectare de porumb, 100%, n-am strâns nimic, pentru că păpușoii au crescut până la genunchi. Floarea-soarelui a crescut tot până la genunchi, dar am strâns vreo 800 de kilograme, însă cu asta noi nu vom face agricultură mai departe, nemaivorbind că trebuie să cumpărăm tehnică, motorină, uleiuri, chimicale – tot complexul care vine după aceste probleme.”Europa Liberă: Cum ați descrie viața de agricultor în Republica Moldova?Timofei Moraru: „Este o viață grea! Pâinea-i amară, dar trebuie s-o creștem...”