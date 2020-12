Fermierii care au pornit cu tractoarele în Parlament și au rănit mai mulți polițiști riscă dosar penal

09:15

Guvernul Chicu nu va pleca sub presiunea Maiei Sandu sau a celor din opoziție, a declarat președintele Igor Dodon la o ediție specială la Prime TV. Șeful statului susține că premierul Ion Chicu nu a avut intenția de a demisiona, iar dacă Sandu și echipa sa vrea demisia Guvernului nu are decât să înainteze o moțiune de cenzură și să propună candidatura unui nou premier.”Văd că foarte mult cere demisia noul președinte, unii de pe dreapta. Oamenii trebuie să cunoască că, după data de 24 decembrie, responsabilitatea de ce se întâmplă în țară este pe noul președinte. Acest guvern nu va pleca sub presiunea Maiei Sandu sau a celor din opoziție, ori a celor din piață. Acest guvern va pleca doar atunci când noi vom decide împreună că declanșăm procedura de alegeri parlamentare anticipate. Doar în acest caz”, a spus Dodon. Potrivit președintelui, comparativ cu multe alte guverne pe spatele acestui executiv au căzut multe provocări: pandemie, secetă, alegeri prezidențiale, și în condiții foarte dificile, situația a fost menținută. ”Demisia Guvernului la inițiativa premierului, dacă va fi, va fi o decizie asumată de echipă, împreună vom decide, nu sub presiune, dar atunci când noi vom considera că este momentul oportun pentru a declanșa alegerile parlamentare anticipate. Am discutat acest subiect între noi, nu o dată. Noi avem o agendă foarte clară, indiferent de ce face Maia Sandu, sau deputații din PAS și DA”, a menționat Dodon. Potrivit șefului statului, dacă cei din PAS și PPDA vor să grăbească atunci nu au decât să inițieze moțiunea de cenzură pentru care trebuie 26 de semnături și susținerea din partea a cel puțin 51 de deputați. ”Noi suntem gata, nu ne ținem cu dinții de guvernare. Maia Sandu să își asume responsabilitatea, să demonstreze cetățenilor că poate face față lucrurilor. Noi suntem gata să o ajutăm și chiar dacă va fi demisia acestui guvern, lasă să propună o candidatură, cine știe, poate o votăm și noi, dar poate o votează 101 deputați pentru ca președintele ales să-și îndeplinească obligațiunile. Sau poate o votează Candu, Șor, Filip, Năstase și Maia Sandu”, a mai declarat Igor Dodon.