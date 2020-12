Muncitorii străini vor putea fi angajați mai ușor în Republica Moldova

17:10

Ai tot auzit în ultima vreme despre vaccinul care ne-ar putea aduce, viețile înapoi pe făgașul normal. Cercetătorii din New York analizează acum un spray nazal anti-Covid-19, care va fi testat pe aproape 50 de britanici la începutul lunii ianuarie. Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor pentru Sănătate din Marea Britanie a dat undă […] Articolul Vaccin sub formă de spray nazal, analizat de cercetători. Primele detalii despre COVI-VAC apare prima dată în NewsIN.