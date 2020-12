PSRM, nedumerit de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu: Demisie și bani? Care e logica? (VIDEO)

13:50

Locuitorii orașului industrial Celeabinsk, din Rusia, fac apel la președintele ales al SUA, Joe Biden, pentru a-i ajuta să evite „genocidul ecologic”, transmite The Moscow Times. Într-un mesaj video, locuitorii susțin că autoritățile ruse le ignoră plângerile referitoare la înrăutățirea de la an la an a poluării industriale, cu consecințe vizibile: de la smogul din […] Articolul (VIDEO) БАЙДЕН, ПОМОГИ! Apel disperat către președintele SUA al locuitorilor orașului Celeabinsk apare prima dată în Cotidianul.