Preşedintele iranian, bucuros de plecarea lui Trump de la Casa Albă

07:30

Un bărbat din localitatea buzoiană Grebănu, România, a fost condamnat la un an de închisoare şi la interzicerea unor drepturi după ce, în primăvara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat în curtea secţiei de boli infecţioase a Spitalului Judeţean, unde aştepta rezultatul testului pentru Covid. În luna aprilie a acestui an, bărbatul de […]