Moțiunea de cenzură contra guvernului Chicu a fost semnată de 34 de deputați

11:50

Câteva zeci de fermieri din diferite regiuni ale țării au organizat pe 15 decembrie un protest în centrul Chișinăului. Aceștia au aduse boxe și un microfon în Piața Marii Adunări Naționale. Ei sunt nemulțumiți de atitudinea guvernului față de problemele cu care se confruntă fermierii. De asemenea, sunt împotriva propunerii guvernului de a majorat TVA-ul […] The post „Această politică oarbă este un genocid asupra populației Moldovei”. Fermierii au organizat un protest în Piața Marii Adunăr Naționale (LIVE) appeared first on NewsMaker.