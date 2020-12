Protestul agricultorilor: PAS si Platforma DA anunță că depun moțiune de cenzură VIDEO

17:45

Astăzi la Penitenciarul din Brănești, Orhei a fost inaugurat un ungheraș media. Evenimentul a avut loc în cadrul unui program de instruire mediatică pentru persoanele care își ispășesc pedeapsa, organizat de IREX Europe. Scopul programului Educația Mediatică Informațională (EMI) este formarea unor cunoștințe și abilități specifice în domeniul mass-media a persoanelor private de libertate. Proiectul ... The post La Penitenciarul din Brănești, Orhei cu suportul IREX Europe a fost inaugurat un ungheraș media first appeared on Radio Orhei.