Colegiul ”Vasile Lupu” din Orhei a primit echipamente de protecție și dezinfectanți din partea UNFPA Moldova și Agenției Austriece pentru Dezvoltare

Președintele în exercițiu Igor Dodon a promulgat legea controversată care mută Serviciul de Informații și Securitate din subordinea șefului statului în cea a parlamentului. Potrivit decretului prezidențial apărut marți în Monitorul Oficial, Dodon a semnat legea în aceeași zi în care Curtea Constituțională a decis să o suspende până examinează pe fond cererea opoziției de ...