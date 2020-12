Amendamentele au fost publicate în Monitorul Oficial

11:00

UE intră pe soluția de avarie: Ungaria și Polonia, decuplate de la cele 750 de miliarde de euro din fondul fără precedent de relansare economică UE riscă să intre în noul exercițiu bugetar ce începe în 2021 atât fără bugetul multianual de șapte ani, cât și fără fondul fără precedent