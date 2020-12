NM Espresso: despre revizuirea recursului lui Dodon împotriva lui Sandu, farmacia „pe roți” a fracțiunii „Șor” și despre 145 de milioane premii pentru bugetari

19:50

La Chișinău, pe bulevardul Grigoria Vieru, în zona istorică a orașului, serviciile municipale au deteriorat o parte din patrimoniul cultural din Evul Mediu, în timpul lucrărilor de terasament. Despre aceasta a anunțat pe facebook Mark Tkaciuk, cofondator al partidului Congresul Civic și redactor-șef al revistei STRATUM. „Un canal lung a tăiat în două patrimoniul cultural […] The post „Infracțiune în plină zi”. Patrimoniul cultural al capitalei, deteriorat în timpul săpăturilor din centrul Chișinăului appeared first on NewsMaker.