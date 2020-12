Igor Dodon spune că este gata să promulge Legea privind micșorarea vârstei de pensionare

17:30

„În momentul în care ne-am propus modificarea taxelor, am luat în calcul și partea socială în care ar fi afectate unele categorii de persoane, care vor fi scutite în continuare de aceste taxe. Am văzut că mai multă lume critică modificarea taxelor locale. Da, am propus și această modificare este o ajustare care trebuia făcută de zeci de ani de zile. Toți se temeau de politică, de ce vor zice oamenii și că nu vor fi realeși”, a precizat acesta. Edilul spune că toți ceilați primari de până acum s-au temut să facă acest lucru, pentru că miza polită era prea mare. „Eu nu mă tem. Eu știu că acest lucru trebuie făcut. Și cei care critică știu că este nevoie de aceste ajustări”, a declarat Ion Ceban.