Sărbătoare la Orhei, pe timp de pandemie: Sute de oameni participă la inaugurarea pomului de Crăciun

18:10

Pacienții care se tratează la domiciliu cu forme ușoare, moderate sau care se află în reabilitarea post COVID-19 vor beneficia de medicamente compensate. La fel, a fost extinsă lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul la domiciliu. Preparatele vor fi prescrise de medicul de familie în funcție de gravitatea de evoluție a infecției COVID-19 și de comorbiditățile […] The post Medicamente compensate și teste noi. Ministerul Sănătății modifică protocoalele de tratament pentru coronavirus appeared first on NewsMaker.