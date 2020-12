Fermierii rămân fără tehnică și cu datorii

11:10

Deputații PDM, PPDA PAS, declară public că nu vor susține proiectele propuse de Guvern cu referire la Bugetele și politica-fiscală pentru 2021. Vorbim aici de creșterea salariile, pensiilor și de locuri de muncă – măsuri practive. Aceasta vizează direct bunăstarea cetățenilor. Unii deputați continuă să facă politică prin mesaje populiste, The post Deputații care nu au amendamente la politica bugetar-fiscală pentru 2021 appeared first on Omniapres.