Zilnic obțineau peste 20.000 de lei. Nouă persoane, cercetate pentru vânzare de droguri prin Telegram (VIDEO)

Finalul lui 2020 încheie seria de urcușuri și coborâșuri, pe care le-am trăit pe tot parcursul anului. Am primit lovituri sub centură toți – oamenii, dar și afacerile, în special cele din industria HoReCa.Am trăit vremuri grele, dar iată că anul e aproape de sfârșit și putem răsufla ușurați. Chiar dacă în acest an vom sărbători altfel decât ne-am obișnuit – cu toți împreună – vom trăi la fel de intens emoția sărbătorilor de iarnă. Și asta pentru că putem fi la fel de entuziasmați să facem cumpărături în locurile preferate, să ne delectăm cu bucate delicioase, să oferim cadouri și să savurăm din plin atmosfera de Crăciun. Să sărbătorim în siguranță ne îndeamnă și METRO Moldova.