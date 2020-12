Municipalitatea va primi 9 mln de euro, bani nerambursabili, pentru proiectul privind gestionarea deșeurilor solide

07:15

Primarul general Ion Ceban cere ajustarea taxelor locale, pentru ca modernizarea curților de bloc, dar și a altor utilități necesare oamenilor. Ceban punctează că dacă nu va fi schimbată abordarea, cetățenii nu vor avea nici reparații de drumuri, nici parcuri, nici clădiri, nici curți de bloc, acoperișuri, ascensoare, etc, iar banii acumulați vor fi folosiți în această direcție.„În momentul în care ne-am propus modificarea taxelor, am luat în calcul și partea socială în care ar fi afectate unele categorii de persoane, care vor fi scutite în continuare de aceste taxe. Am văzut că mai multă lume critică modificarea taxelor locale. Da, am propus și această modificare este o ajustare care trebuia făcută de zeci de ani de zile. Toți se temeau de politică, de ce vor zice oamenii și că nu vor fi realeși”, a precizat acesta.Edilul spune că toți ceilați primari de până acum s-au temut să facă acest lucru, pentru că miza politică era prea mare. „Eu nu mă tem. Eu știu că acest lucru trebuie făcut. Și cei care critică știu că este nevoie de aceste ajustări”, a declarat Ion Ceban.Primarul general mai subliniază că 100 de milioane care se vor acumula în urma acestor ajustări, vor merge pentru reparația curților blocurilor și blocurilor propriu-zise, dar și a curților de bloc care arată dezastruos, deoarece nu s-a intervenit practic niciodată.„Eu vă propun să avem o abordare pragmatică. Puteți să mă criticați, să mă judecați, dar acest lucru trebuie făcut, iar ceilalți care așteaptă, preferă să mintă frumos și să manipuleze. Eu vreau ca în acest oraș lucrurile să fie făcute în așa fel încât să nu ne fie rușine”, conchide edilul.