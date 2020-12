Trei mașini s-au tamponat violent pe strada Calea Orheiului din capitală // FOTO

18:40

„Din păcate, următoarele patru până la șase luni ar putea fi cea mai gravă perioadă din pandemie. Previziunea IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation - Institutul Medical de Evaluare a Sănătății - n.r.) arată tot mai multe decese la nivel global. Dacă am urma regulile, în ceea ce privește purtarea măștilor și distanțarea fizică și socială, am putea evita un procent mare din aceste decese ”, a declarat pentru CNN, Bill Gates. Deși s-a declarat optimist în privinţa vaccinării, Bill Gates...