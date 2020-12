Caragiale - TREN DE PLĂCERE - Rezumat scurt

17:40

E inca verde iarba pe coline Si zilele nu s-au scurtat de tot Si cineva cu-n sac in spate vine De sus din munti ca de la un complot. Porumbul are inca dinti de lapte Albinele se-ngreuneaza-n zbor Varatec plouă in fiecare noapte Si greierii mai canta pana mor. Cojoacele n-au coborat din poduri Iubirile n-au coborat din vis Se coc gutui in foarte multe moduri A le musca e inca interzis. In clăi de fân miroase a foc de floare Cerboaicele nu cauta mascul In aburii de vifor cerul moare Mai este pana la nunta timp destul. Si totusi vine toamna, si totusi vine toamna Si tu o stii si o ingani Si totusi vine toamna, si totusi vine toamna Si vai: suntem batrani.