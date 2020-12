Campanie socială de Crăciun: PROIMOBIL.MD îți schimbă apartamentul vechi pe unul în bloc nou!

10:20

O schemă de contrabandă cu substanțe narcotice în proporții deosebit de mari a fost deconspirată, anunță Serviciul Vamal pe 14 decembrie. Drogurile erau introduse în țară prin intermediul coletelor poștale. Potrivit comunicatului de presă, unul dintre figuranții în dosar era responsabil de efectuarea online a comenzilor de substanțe narcotice din afara țării. Bărbatul, în vârstă de […]