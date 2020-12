Moldova Agroindbank lansează un proiect de creditare pentru susținerea businessului pe timp de pandemie

08:40

Hackerii ruși au spart sistemul Ministerului american al Finanțelor și cel al Administrației Naționale de Informații și Telecuminicații (NTIA), din subordinea Ministerului american al Comerțului. Informația a fost publicată de Reuters și The Washington Post. De cealaltă parte, Ambasada Rusiei la Washington a calificat acuzațiile drept „iresponsabile”. Potrivit presei americane citate, în spatele atacurilor ar fi […] The post Reuters: Ministerul de Finanțe din SUA a fost spionat de hackeri ruși. Reacția Moscovei appeared first on NewsMaker.