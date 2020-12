Jurnalul orei 19, 14 Decembrie

20:00

Omenirea se pregăteşte să celebreze într-o manieră neobişnuită sărbătorile de sfârşit de an - regina Elisabeta a II-a va fi privată de prezenţa familiei sale, germanii - de tradiţionalul lor vin fiert şi italienii - de adunările în familie. Toate din cauza pandemiei de COVID-19. Autoritățile îndeamnă populația să respecte măsurile de siguranță, altfel, am putea intra în noul an cu un bilanț sumbru de infectări și cu mai multe decese.