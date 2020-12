Mai mulţi bugetari care au contractat COVID-19 vor primi indemnizații de 16 mii de lei

17:30

Scandalul din jurul companiei de asigurări „Moldasig”, a scos în prim plan o problemă mai veche și anume haosul care domină pe piața de asigurări din Republica Moldova. Diverse scheme sunt utilizate pentru scoaterea banilor din sistemul de asigurări și cel mai grav este faptul că această dezordine de pe piața de asigurări pune sub ... The post Expert "IDIS Viitorul": Haosul și dezordinea de pe piața de asigurări pune în pericol securitatea economică a R. Moldova first appeared on Radio Orhei.