„Zona gri” sau „Dubios pozitiv”. Cum descifrăm corect rezultatele testului Covid-19?

Peste 1050 de participanți din țară și de peste hotare, 64 de speakeri de top, 36 de evenimente dedicate startup-urilor locale. Sunt totalurile Moldova Startup Week 2020, care s-a dovedit a fi o platformă eficientă pentru crearea unor experiențe pline de oportunități pentru antreprenorii care gândesc inovativ din țara noastră. Interesul pentru eveniment a depășit hotarele țării, […]