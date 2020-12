Primăria Chișinău va primi 9 milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor solide

16:10

Epidemia de coronavirus a scăpat de sub control în Germania după o „creștere exponențială" a numărului de cazuri și decese din ultimele zile, a avertizat ministrul economiei din această țară, Peter Altmaier, citat de The Independent. „Măsurile mai puțin restrictive nu au fost suficiente", a spus el, în condițiile în care țara se pregătește de o carantină strictă începând de miercuri. Școlile și magazinele neesențiale vor fi închise în următoarele [...]