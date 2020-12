Pacienții care se tratează la domiciliu de COVID-19 vor beneficia de medicamente compensate

11:30

Autoritatea Națională de Integritata, anunță într-un comunicat că i-a aplicat o amendă de 3000 de lei șefului unei întreprinderi municipale de Orhei. Amenda i-a fost aplicată administratorului ÎM Orhei Transport, Andrei Bostan pentru nedepunderea declarației de avere și interese personale. Faptul că declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 a lui Andrei Bostan ...