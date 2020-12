Deputații PSRM propun ca Ziua Europei să fie sărbătorită într-o altă zi: „Pentru a nu fi diminuată importanța Zilei Victoriei”

11:50

Un individ a fost împuşcat de poliţia din New York după ce a deschis focul asupra mulţimii adunate duminică pentru un concert de colinde de Crăciun în faţa unei biserici din oraş. Nicio persoană din public nu fost lovită de aceste tiruri în împrejurimile catedralei St John the Divine din Manhattan, a afirmat comisarul Dermot [...] Articolul Clipe de coșmar în New York. Un individ a început să tragă cu pistolul în mulțime: ”Împuşcaţi-mă, ucideţi-mă!” apare prima dată în Telegraph Moldova.